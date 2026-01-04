Isınmak için arabaya girdi araç yanınca feci şekilde can verdi

ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Isınmak için arabaya girdi araç yanınca feci şekilde can verdi

Kağıthane'de ısınmak için tamirhanenin önünde tamir için otomobile giren evsiz şahıs, otomobilde çıkan yangın sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 08:35, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 10:58
Yazdır
Isınmak için arabaya girdi araç yanınca feci şekilde can verdi

Olay 03.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Bir süre sonra araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bilincini kaybeden şahıs yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye otomobilin içindeki cansız bedeni görünce polis ekiplerine haber verdi. Yanan aracın olduğu yere çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sahibi ve tamirhanede çalışan tamirci çağrıldı. Olay yerinde alınan ilk ifadelere göre otomobilin 1 aydan fazla süredir tamirhanede beklediği, camının kırık olduğu öğrenildi.

Isınmak için araca girdi yanarak hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekipleri yangının neden çıktığını ve hayatını kaybeden sokakta yaşayan kişinin hayatını neden kaybettiği üzerine incelemede bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin içinde cenin pozisyonunda bulunan evsiz şahsın civarda sokakta yaşadığı ısınmak için daha önce başka arabaların da içine girdiği öğrenilirken yanan aracın içine de soğuk havadan korunmak için girdiği tahmin ediliyor. Yetkililer hem yangın hem de hayatını kaybeden şahıs için inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber