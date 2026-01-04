Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Türkiye yarın saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine kilitlendi. Mevcut 5 aylık verilere göre yüzde 11,21'lik zam oranı şimdiden kesinleşirken; Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ekonomistlerin beklentileriyle 4 ayrı senaryo oluştu. En düşük emekli maaşının refah payı hariç 19 bin lira sınırına dayanması beklenirken, memur ve memur emeklileri için 1000 TL'lik seyyanen zam formülü de masada. İşte unvan unvan, kuruşu kuruşuna zamlı maaş listesi.
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta
yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87
olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07
olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Yarın ise
Aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak.
FARKLI SENARYOLAR VAR
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi.
1 -Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre Aralık ayı enflasyonu 1,08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.
2 - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yıl
sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.
Bu senaryoda ise en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL olacak.
3 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yüzde 30'luk enflasyon beklentisine yaptığı vurguya göre de 6 aylık enflasyon yüzde 11,42 olurken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 808 TL'ye çıkacak.
4 - AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı enflasyon beklenti anketine göre ise Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 olacak. Buna göre, yüzde 12,17 seviyesinde şekillenecek 6 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı 18 bin 935 TL'ye yükselecek.
REFAH PAYI HAMLESİ
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl aradaki fark refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşacak yüzde 6,5'luk fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrilecek.
Refah payı verilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 19.64'lük artışla
16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye çıkmış olacak. Refah payı konusu yarın gerçekleştirilecek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük
emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek
olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.
MEMURLAR NE ALACAK?
Memur maaşlarına toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor.
1 - MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyonu tahmini 1,08 olacak. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olarak hesaplanacak. Toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek. Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL. Böylece en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL'ye 1000 TL'lik seyyanen zamla bu rakam 61 bin 17 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak.
2 - Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 en düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.
3 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yüzde 30'luk enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyon farkı 6,11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17,79 olarak gerçekleşecek. 1000 TL'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 60 bin 487 TL, üniversite mezunu en düşük memur ise 62.977 TL olacak.
4 - AA Finans'ın anketine göre Aralık enflasyonu yüzde 0,96, yıllık enflasyon
beklentisi de yüzde 31 çıkarsa, memur ve memur emeklileri yüzde 6.96 enflasyon
farkıyla birlikte yüzde 18,73 zam alacak. Buna göre, en düşük memur maaşı 59
bin 962, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 62 bin 472 TL'ye yükselecek.
MEMUR EMEKLİLERİ KAÇ TL ALACAK?
Yüzde 18.79'lik senaryoya göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi
maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin
911 TL'ye çıkacak.
Yüzde 18.84'lük enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise en düşük maaş seyyanen zamla birlikte 27 bin 943 TL'ye yükselmiş olacak.
Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27 bin 705 TL'ye çıkacak.
Yüzde 18.73'lük senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 26 bin 918 TL, 1000 TL'lik seyyanen zamla 27 bin 918 TL olacak.
TABLO - 1
4 FARKLI ENFLASYON SENARYOSUNA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI ŞÖYLE OLACAK
MEVCUT: 16.881 TL
Yüzde 11.42: 18.808
Yüzde 12.28: 18.611
Yüzde 12.43: 18.979
Yüzde 12.17: 18.935
MEVCUT: 18.000 TL
Yüzde 11.42: 20.055
Yüzde 12.28: 20.210
Yüzde 12.43: 20.237
Yüzde 12.17: 20.190
MEVCUT: 20.000 TL
Yüzde 11.42: 22.284
Yüzde 12.28: 22.456
Yüzde 12.43: 22.486
Yüzde 12.17: 22.434
MEVCUT: 25.000
Yüzde 11.42: 27.855
Yüzde 12.28: 28.070
Yüzde 12.43: 28.107
Yüzde 12.17: 28.042
MEVCUT: 30.000
Yüzde 11.42: 33.426
Yüzde 12.28: 33,684
Yüzde 12.43: 33.729
Yüzde 12.17: 33.651
MEVCUT: 35.000
Yüzde 11.42:38.997
Yüzde 12.28: 39.298
Yüzde 12.43: 39.350
Yüzde 12.17: 39.259
MEVCUT: 40.000
Yüzde 11.42: 44.568
Yüzde 12.28: 44.912
Yüzde 12.43: 44.972
Yüzde 12.17: 44.868
MEVCUT: 45.000
Yüzde 11.42: 50.139
Yüzde 12.28: 50.526
Yüzde 12.43: 50.593
Yüzde 12.17: 50.476
MEVCUT: 50.000
Yüzde 11.42: 55.710
Yüzde 12.28: 56.140
Yüzde 12.43: 56.215
Yüzde 12.17: 56.085
TABLO - 2
MEMURLARIN DÖRT SENARYOYA GÖRE ZAMLI MAAŞLARI 1000 TL'LİK SEYYANEN ZAMLA BİRLİKTE ŞÖYLE OLACAK:
ÜNVAN MEVCUT(TL) 17.79(yüzde) 18.77 18.84 18.73
Memur(9/1 üniversite) 52.617 62.977 63.456 63.530 63.472
Şube müdürü(1/4) 76.659 91,296 91.994 92.101 92.017
Öğretmen(1/4 uzman) 67.776 80.833 81.450 81.544 81.470
Öğretmen(1/4) 61.146 73.023 73.580 73.665 73.598
Başkomiser(1/4) 74.490 88.741 89.419 89.523 89.441
Polis memuru(8/1) 68.084 81.196 81.815 81.911 81.836
Uzman doktor(1/4) 126.119 149.555 150.703 150.880 150.741
Hemşire(5/1 Üni) 61.759 73.745 74.307 74.394 74.326
Mühendis(1/4) 78.200 93.111 93.823 93.932 93.846
Teknisyen(11/1 lise) 54.547 65.250 65.747 65.823 65.763
Profesör(1/4) 111.348 132.156 133.170 133.325 133.203
Araştırma görevlisi(7/1) 73.792 87.919 88.591 88.694 88.613
Vaiz(1/4) 63.916 76.286 76.868 76.957 76.887
Avukat(1/4) 73.515 87,593 88.262 88.365 88.284