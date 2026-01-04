Sıcak su ve çaydanlık silah sayıldı: 2 yıl hapis cezası aldı!

ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Sıcak su ve çaydanlık silah sayıldı: 2 yıl hapis cezası aldı!

Manisa'da kız kardeşi S.A.'ya (16) kaynar su dökerek işkence yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşan ağabey M.A.İ.A.'nın yargılandığı dava sonuçlandı. Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın suçu "silahtan sayılan" sıcak su ve çaydanlık ile işlemesi nedeniyle cezasını artırarak toplamda 2 yıl 3 ayı aşkın hapis cezasına hükmetti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 09:27, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 09:22
Yazdır
Sıcak su ve çaydanlık silah sayıldı: 2 yıl hapis cezası aldı!

Manisa'da, geçen 29 Eylül'de Lalapaşa Camisi'nin imam odasının kilidini kırıp içeri giren 3 kişiden S. A. (16) adli kontrolle serbest kalırken, erkek arkadaşları T.G. (21)., M.E.A. (18) tutuklandı.

Eve dönen S. A.'ya tepki gösteren ağabeyi M.A.İ.A., genç kıza şiddet uyguladı. Üzerine kaynar su döktüğü genç kıza ayaklarını öptüren ağabey, o anları cep telefonuyla kaydedip, sanal medyada paylaştı.

Görüntülerde, ağabeyinin S.A.'ya "Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü ve saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

HAPİS CEZASI ALDI

Bunun üzerine gözaltına alınan M.A.İ.A. ve babası G.A. tutuklandı. S.A. ise Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi M.A.İ.A., 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı ise suçu silahtan sayılan sıcak su ve çaydanlık ile kardeşine karşı işlediği gerekçesiyle 1 yıl 9 aya çıkardı. M.A.İ.A. ayrıca 'Kadına karşı tehdit' suçundan da 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ceyhan TORLAK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber