Türkiye'de bir ilk: Yaşlılar 7/24 akıllı sistemle takip altında!

TÜRKİYE'DE İLK



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre ülkemizde 9 milyon 112 bin yaşlı nüfus bulunuyor. Türkiye'de son günlerde, yalnız yaşayan yaşlılardan gelen acı haberler üzerine, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu üçüncü il olan Giresun'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında, 'akıllı bileklik' destekli 7/24 takip sistemi uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen akıllı bileklik uygulamasıyla, yaşlı bireyler tek bir merkezden anlık olarak izlenebilecek. Proje, özellikle yalnız yaşayan yaşlılara yönelik acil durumlarda hızlı müdahale edilmesini hedefliyor. Yaşlı bireylere takılan akıllı bileklikler; tansiyon, nabız ve kandaki oksijen seviyesi gibi hayati verileri sürekli ölçüyor.

Düşme ya da uzun süre hareketsizlik tespit edildiğinde sistem otomatik alarm vererek yetkilileri uyarıyor. Giresun'da başlatılan uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

GAMZE ERDOĞAN