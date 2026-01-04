Türkiye'de bir ilk: Yaşlılar 7/24 akıllı sistemle takip altında!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaşlı nüfusun en yoğun olduğu üçüncü il olan Giresun, Türkiye'de bir ilke imza attı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile yalnız yaşayan yaşlılara dağıtılan akıllı bileklikler; tansiyon, nabız ve oksijen seviyesini 7/24 ölçüyor. Düşme veya uzun süreli hareketsizlik durumunda merkezi sisteme otomatik alarm gönderen bu teknoloji sayesinde, acil durumlarda dakikalar içinde müdahale edilmesi hedefleniyor.
TÜRKİYE'DE İLK
Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen akıllı bileklik uygulamasıyla, yaşlı bireyler tek bir merkezden anlık olarak izlenebilecek. Proje, özellikle yalnız yaşayan yaşlılara yönelik acil durumlarda hızlı müdahale edilmesini hedefliyor. Yaşlı bireylere takılan akıllı bileklikler; tansiyon, nabız ve kandaki oksijen seviyesi gibi hayati verileri sürekli ölçüyor.
Düşme ya da uzun süre hareketsizlik tespit edildiğinde sistem otomatik alarm vererek yetkilileri uyarıyor. Giresun'da başlatılan uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.
