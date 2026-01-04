Türkiye'de bir ilk: Yaşlılar 7/24 akıllı sistemle takip altında!

ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de bir ilk: Yaşlılar 7/24 akıllı sistemle takip altında!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaşlı nüfusun en yoğun olduğu üçüncü il olan Giresun, Türkiye'de bir ilke imza attı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile yalnız yaşayan yaşlılara dağıtılan akıllı bileklikler; tansiyon, nabız ve oksijen seviyesini 7/24 ölçüyor. Düşme veya uzun süreli hareketsizlik durumunda merkezi sisteme otomatik alarm gönderen bu teknoloji sayesinde, acil durumlarda dakikalar içinde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 09:35, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 09:35
Yazdır
Türkiye'de bir ilk: Yaşlılar 7/24 akıllı sistemle takip altında!
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre ülkemizde 9 milyon 112 bin yaşlı nüfus bulunuyor. Türkiye'de son günlerde, yalnız yaşayan yaşlılardan gelen acı haberler üzerine, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu üçüncü il olan Giresun'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında, 'akıllı bileklik' destekli 7/24 takip sistemi uygulanmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE İLK

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen akıllı bileklik uygulamasıyla, yaşlı bireyler tek bir merkezden anlık olarak izlenebilecek. Proje, özellikle yalnız yaşayan yaşlılara yönelik acil durumlarda hızlı müdahale edilmesini hedefliyor. Yaşlı bireylere takılan akıllı bileklikler; tansiyon, nabız ve kandaki oksijen seviyesi gibi hayati verileri sürekli ölçüyor.

Düşme ya da uzun süre hareketsizlik tespit edildiğinde sistem otomatik alarm vererek yetkilileri uyarıyor. Giresun'da başlatılan uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

GAMZE ERDOĞAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber