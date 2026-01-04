ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Kızılay'ın 2025 Bilançosu: Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı artıyor!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 09:57, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 10:27
Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkeziyle Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye inmesine rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Toplanma alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat bir araya geldi.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuyor.

Her yıl kısa kol tişörtü ile dev Türk bayrağı taşıyarak törenlere katılan Rizeli Ramazan Çepni, AA muhabirine, 16 yıldır Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine katıldığını ve sağ oldukça bu görevi sürdüreceğini söyledi.

- "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz"

Çepni, "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Osman Köseoğlu da harekata 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirterek, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik berbaberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

- Binlerce vatandaş duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

