Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun mesaisine yeni yılda da devam edecek.

Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi olacak. Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten menedilebilecek. Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.

Yüksek site aidatlarına düzenleme geliyor



AK Parti, yeni yılda hazırladığı kanun tekliflerini de Meclis Başkanlığına sunacak. Bu kapsamda yüksek site aidatlarının önlenmesine yönelik düzenlemeye öncelik verilecek. Sitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda önce proje onayı alınacak, ardından aidat belirlenecek. Yüksek aidattan rahatsız olan bina sakinleri, kat malikleri genel kuruluna itiraz edebilecek.

Doğum izni 6 aya çıkarılıyor



Meclise gelmesi beklenen bir diğer konu ise hazine taşınmazlarının hak sahiplerine yönelik olacak. Düzenleme ile hakkını kaybedenlere yeniden başvuru süresi verilecek.

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik teklifin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.