Atatürk Üniversitesi'nin traji komik ilanları!
Atatürk Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında yer alan özel şartları güldürürken düşündürüyor!
Atatürk Üniversitesi tarafından 31
Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi (uygulamalı
birim) kadrolarında yer alan şartların uyumsuzluklara gelin beraber bakalım.
İlgili üniversite Kurumsal İletişim Direktörlüğüne başvuracak adaylarda Hukuk
Fakültesi mezunu, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü için ise Peyzaj Mimarlığı ile Felsefe alanlarına yer
vermiştir.
İletişim biriminde haber yazması gereken kişinin Hukuk Fakültesi mezunu olmasından
daha traji/komik bir durum ne olabilir? Davalara hukuki açıdan savunma yazacak
kişinin, üniversitenin etkinliklerine dair haberleri yazması son derece üzücü
bir durumdur!
Keza, Kariyer biriminde öğrencilere kariyer danışmanlığı yapacak kişinin Peyzaj
Mimarlığı mezunu olması ne kadar absürt bir vaziyettir!
İşin diğer bir komik tarafı da, mezuniyeti ilgisiz alanlardan olan bu kişilerin
söz konusu birime "uymalarını" sağlamak için cüzi bir bedelle satın
alınan sertifikalara ilanlarda yer verilmiştir.
Örneğin, Kurumsal İletişim biriminde çalışacak avukat arkadaşın "Etkili
İletişim Teknikleri Eğitimi" ile "Halkla İlişkiler Eğitimi" sertifikasına
sahip olması istenmiştir.
İki sertifikayla İletişim uzmanı olmak işte bu kadar kolay!
Bu kadrolar için çok şey yazılı ve çizilir. Sadece şunu belirtelim.
"Ehliyet ve liyakatın bu kadar yerlerde olduğu, uzmanlığın bu kadar
örselendiği bir dönem olmamıştır."
Bizden söylemesi!