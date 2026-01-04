Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Atatürk Üniversitesi'nin traji komik ilanları!

Atatürk Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında yer alan özel şartları güldürürken düşündürüyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 17:00, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 17:13
Atatürk Üniversitesi'nin traji komik ilanları!

Atatürk Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrolarında yer alan şartların uyumsuzluklara gelin beraber bakalım.

İlgili üniversite Kurumsal İletişim Direktörlüğüne başvuracak adaylarda Hukuk Fakültesi mezunu, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü için ise Peyzaj Mimarlığı ile Felsefe alanlarına yer vermiştir.

İletişim biriminde haber yazması gereken kişinin Hukuk Fakültesi mezunu olmasından daha traji/komik bir durum ne olabilir? Davalara hukuki açıdan savunma yazacak kişinin, üniversitenin etkinliklerine dair haberleri yazması son derece üzücü bir durumdur!

Keza, Kariyer biriminde öğrencilere kariyer danışmanlığı yapacak kişinin Peyzaj Mimarlığı mezunu olması ne kadar absürt bir vaziyettir!

İşin diğer bir komik tarafı da, mezuniyeti ilgisiz alanlardan olan bu kişilerin söz konusu birime "uymalarını" sağlamak için cüzi bir bedelle satın alınan sertifikalara ilanlarda yer verilmiştir.

Örneğin, Kurumsal İletişim biriminde çalışacak avukat arkadaşın "Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi" ile "Halkla İlişkiler Eğitimi" sertifikasına sahip olması istenmiştir.

İki sertifikayla İletişim uzmanı olmak işte bu kadar kolay!

Bu kadrolar için çok şey yazılı ve çizilir. Sadece şunu belirtelim.

"Ehliyet ve liyakatın bu kadar yerlerde olduğu, uzmanlığın bu kadar örselendiği bir dönem olmamıştır."

Bizden söylemesi!

