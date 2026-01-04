TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2025'te yol haritaları doğrultusunda hedeflere ulaşılmasına ilişkin, "Akıllı otomobillerimiz, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yarından sonranın teknolojileri üzerinde çalışan şirketimiz Trutek ile hem ülkemizde hem Avrupa'da mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz." ifadesini kullandı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025'te kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası doğrultusunda hedeflerine ulaştı. Togg, 2025'te 39 bin T10X ve T10F'i kullanıcılarla buluşturarak, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemini Avrupa'da da büyütmek üzere 2025'te birçok önemli kilometre taşına ulaştıklarını belirterek, "Akıllı otomobillerimiz, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yarından sonranın teknolojileri üzerinde çalışan şirketimiz Trutek ile hem ülkemizde hem Avrupa'da mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Bir derinleşme ve olgunlaşma yılı olarak gördüğümüz 2026'da da geleceğin teknolojilerini geliştirmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un 2025'te Almanya ile Avrupa yolculuğunun başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yedi yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerleyerek, tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait akıllı bir otomobil üretmeyi başardık. Doğuştan elektrikli ilk akıllı otomobilimiz T10X'in ardından ikinci modelimiz T10F'yi de kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ne mutlu ki T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP'in güvenlik testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Bu derecelendirmeyle T10X ve T10F, Avrupa'nın en güvenli üç otomobilinden ikisi oldu. Hem T10X hem T10F modelimizi ülkemizin yanı sıra Almanya'da da kullanıcılarla buluşturduk. Türkiye'nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

2025 için kontrollü bir planla ilerlediğimiz Almanya'da kasım ve aralıkta 240 satış sözleşmesi yapıp, yıl sonu itibarıyla 100'den fazla aracımızı teslim ettik. Teslimatlarımız hala devam ediyor. Özellikle 'Avrupalı bir üretici' olarak görülmemiz, uzaktan güncellenebilme özelliğimizle sürekli yeni ve güncel olan yazılımımız, sade dijital deneyimimiz ve Euro NCAP'ten aldığımız 5 yıldız, Alman kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Trumore üzerinden yürüttüğümüz uçtan uca dijital satın alma süreci de beklentilerle örtüşen, şeffaf ve takip edilebilir bir deneyim sunuyor. Kullanıcılarımızın satış öncesi test sürüşü randevuları, satış, ödeme, finansman, satış sonrası işlemler gibi süreçleri takip edebildikleri Trumore uygulamamızı indirenlerin sayısı ise Almanya'da şu ana kadar 50 bin kişiyi aştı."

- "T10X'in pazardaki istikrarı ile T10F'in oluşturduğu yeni ilgi birbirini tamamladı"

Fuat Tosyalı, Togg'un elektrikli araç pazarındaki liderliğine dikkati çekerek, "T10X, 2025'te de hem markamızın hem pazarın lokomotif modellerinden biri olmayı sürdürdü. Eylül ayı itibarıyla pazara sunduğumuz T10F'ye de ilgi büyük. T10X'in pazardaki istikrarı ile T10F'nin oluşturduğu yeni ilgi birbirini tamamladı. Bu da bize, ürün gamımızı genişletirken doğru zamanda, doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. 2025'te daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serimizi de kullanıcıların beğenisine sunduk. T10X 4More Obsidiyen özel serisi, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla öne çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

2026'da da hem T10X hem T10F için yeni renk seçeneklerinin olacağını aktaran Tosyalı, "Önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmaya odaklanıyoruz. Bizim için asıl değerli olan, otomobillerimizin kullanıcılarla uzun vadeli bir güven ilişkisi kurarak büyümesi." bilgisini paylaştı.

Tosyalı, T10X'te yürüttükleri sürekli iyileştirme çalışmaları sonucunda kullanıcı kaynaklı kalite geri bildirimlerinde önceki yıla kıyasla önemli bir iyileşme sağladıklarını anlatarak, sürekli ölçtükleri kullanıcı memnuniyet anketlerinde kalite algısına ilişkin göstergelerde yüzde 34'lük iyileşme kaydettiklerini vurguladı.

T10F'yi ise T10X'in ilk devreye alındığı döneme kıyasla kalite göstergeleri açısından daha iyi bir başlangıç seviyesinde devreye aldıklarını ifade eden Tosyalı, bu durumun ürün geliştirme, üretim ve kalite yönetim süreçlerinde elde ettikleri öğrenimlerin somut bir sonucu olduğunu dile getirdi.

- "Trugo, 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı"

Fuat Tosyalı, Türkiye'de 81 ilin tamamında ultra hızlı şarj cihazlarıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve konforlu bir hizmet sunan Trugo'nun da pazar lideri olduğuna dikkati çekerek, "Trugo, lisanslı şarj ağı operatörü olarak Nisan 2023'ten bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı. 81 ilde işbirlikleriyle 2 bin 200'ün üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor, ultra hızlı şarj cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Kesintisiz enerji, yaygın şarj ağımız ve yüksek hızlı şarj çözümlerimizle Türkiye'nin elektrik dönüşümüne güç katmayı sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

TOGG'un daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve servis noktaları ağını yeni işbirlikleriyle büyüttüğünü vurgulayan Tosyalı, şöyle devam etti:

"TOGG, bugün 14'ü sabit 8'i mobil olmak üzere toplam 22 deneyim merkezi, 41'i fiziksel 35'i mobil olmak üzere 76 servis noktasıyla 81 ilimizdeki Togg kullanıcılarına hizmet sunuyor. Önceliğimiz, kullanıcılarımıza her temas noktasında en iyi deneyimi sunmak. Aralık ayıyla birlikte pilot uygulama olarak Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ'da yeni temsilci bayilik ve servis noktalarımız devreye girdi. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok değerli. Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. 2026 yılına ilişkin genişleme planlarımızı da tamamen kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturuyoruz."

- "Pazar payımızı büyütme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Tosyalı, TOGG'un 2026'da dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla büyüyeceğini aktararak, Türkiye pazarında T10X ve T10F satışlarını ve pazar payını istikrarlı biçimde büyütme hedefleri doğrultusunda çalışmalar sürdüreceklerini belirtti.

Ürün tarafında yeni renk, versiyon ve model çalışmalarıyla kullanıcı tercihlerini genişleten çalışmaların devam edeceğini anlatan Tosyalı, "Temsilci bayilik anlaşmalarıyla satış ve satış sonrası hizmet ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Almanya'da ise pazardaki ikinci takvim yılımızda ivme kazanmayı amaçlıyoruz. Özetle, 2026'yı bir derinleşme, olgunlaşma ve büyüme yılı olarak görüyoruz. Ürünlerimizi yazılım ve dijital hizmetlerle sürekli geliştirmeye, Avrupa'da kontrollü ama kararlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Önceliğimiz her zaman kullanıcı güveni, kalite ve sürdürülebilirlik olacak." ifadesini kullandı.