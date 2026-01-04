İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Türkiye'de geçen yıl 517 milyon fidan ve tohum toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'in ağaçlandırma faaliyetleri açısından oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "Geride bıraktığımız yıl 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. Cumhurbaşkanımızın 600 milyon fidan ve tohum dikme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Orman Genel Müdürlüğünün 2025'te gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Orman alanlarını artırmaya, verimli hale getirmeye ve fidanlarla tohumları geleceğe umut olarak dikmeye devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları sayesinde Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer aldığını anlattı.

Yumaklı, bugün 23,4 milyon hektar orman varlığıyla, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.

Ağaçlandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılı, bizim için yoğun bir ağaçlandırma çalışmasıyla geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirebilmek için fidan ve tohumları toprakla buluşturuyoruz. Geride bıraktığımız yıl tam 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. 2024'te bu rakam 500 milyondu. 2019 yılından beri kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturularak yeni bir rekor kırdık."

- Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Yumaklı, "Bu seneki kampanyamız, diğerlerinden farklı olarak 1 yıl devam edecek olmasıdır yani 11 Kasım 2025'te başladığımız seferberlik, Kasım 2026'ya kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, bu süre zarfında çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinlikleri sürdüreceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edeceğini ve bu alanda yeni rekorlara imza atacağını vurguladı.

İklim krizinin etkisiyle dünyada orman yangınlarının arttığına işaret eden Yumaklı, bu durumdan Türkiye'nin de etkilendiğini bildirdi.

Yumaklı, orman yangınları konusunda tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yangınlardan sonra, bu yanan yerlerin imara açıldığı yönünde dezenformasyon yapılıyor. Anayasa'nın 169. maddesi çok açıktır ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılması görevini verir. Bizler de yanan orman alanlarını bir sonraki yıl tekrar ağaçlandırıyoruz. Bizim için orman, sadece yeşil bir alan değil vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ormanı korumak, vatanı, insanı ve dünyayı korumaktır. Bu kararlılıkla teknolojiyle güçlenerek yeşil vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

