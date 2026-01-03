İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Göz Sağlığını Tehdit Eden Katarakt Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir?

Dünya genelinde görme kaybının en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilen katarakt, genellikle yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülse de modern tıbbın sunduğu olanaklar sayesinde artık geri döndürülebilir bir sağlık sorunudur. Gözümüzün içindeki doğal merceğin şeffaflığını kaybederek matlaşması durumu olan katarakt, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren bir "sisli görme" tablosuna yol açar.

Katarakt Nedir ve Neden Oluşur?

Gözün içerisinde bulunan mercek, dış dünyadan gelen ışığın retina üzerine net bir şekilde odaklanmasını sağlar. Doğduğumuzda tamamen berrak olan bu mercek, protein yapılarından oluşur. Zamanla, yaşın ilerlemesiyle birlikte bu proteinler bozulmaya başlar ve merceğin belirli bölgelerinde lekeler veya bulanıklıklar oluşturur. Bu durum, görüntünün makulaya (görme merkezi) bulanık, donuk veya soluk iletilmesine neden olur.

Yaşlanma en büyük faktör olsa da kataraktın tek nedeni bu değildir. Diyabet (şeker hastalığı), göz yaralanmaları, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı, yoğun güneş ışığına (UV) maruz kalma ve genetik yatkınlık da katarakt oluşumunu tetikler.

Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Katarakt genellikle sinsi ilerleyen bir süreçtir. İlk evrelerde hastalar sadece gözlük numaralarının sık değiştiğinden veya ışığa karşı hassasiyetten şikayet ederler. Ancak süreç ilerledikçe şu belirtiler belirginleşir:

  • Bulanık, dumanlı veya kirli bir camın arkasından bakıyormuş hissi,
  • Gece görüşünde belirgin azalma,
  • Renklerin olduğundan daha soluk veya sarımsı görünmesi,
  • Işıkların etrafında haleler oluşması,
  • Okuma ve ince işler sırasında daha fazla ışığa ihtiyaç duyma

Modern Tedavi Yöntemi: Fako Cerrahisi

Kataraktın ilaçla veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tek çözüm yolu, bulanıklaşan merceğin cerrahi müdahale ile çıkarılması ve yerine yapay bir merceğin yerleştirilmesidir. Günümüzde katarakt ameliyatlarında "altın standart" olarak kabul edilen yöntem Fakoemülsifikasyon (Fako) tekniğidir.

Bu yöntemde, göze yaklaşık 2-2.5 mm'lik çok küçük bir kesiden girilir. Ultrasonik ses dalgaları kullanılarak sertleşmiş ve bulanıklaşmış olan kataraktlı mercek parçalanarak emilir. Temizlenen bölgeye, hastanın göz yapısına ve ihtiyacına göre seçilen yapay göz içi lens yerleştirilir. Operasyon genellikle 10 ila 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır ve çoğu durumda dikiş gerektirmez.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Halk arasında ameliyat sonrası sürecin çok zorlu olduğu yönünde bir algı olsa da, modern teknoloji sayesinde hastalar hızla günlük yaşamlarına dönebilmektedir. Operasyondan hemen sonra hasta dinlendirilerek aynı gün taburcu edilir.

İlk Günler: Ameliyatlı gözde ilk birkaç gün hafif sulanma veya batma hissi normaldir.

İlaç Kullanımı: Ameliyat sonrası enfeksiyon riskini önlemek ve iyileşmeyi hızlandırmak için doktorun önerdiği damlaların düzenli kullanılması hayati önem taşır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: İlk 3-4 gün göze su değdirilmemeli, göz ovuşturulmamalı ve ağır fiziksel aktivitelerden (ağır kaldırmak, eğilmek) kaçınılmalıdır.

Göz İçi Lens Seçimi ve Yaşam Kalitesi

Katarakt ameliyatı sadece görmeyi geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmat) da düzeltebilir. Ameliyat sırasında yerleştirilecek lensin türü; hastanın sadece uzağı mı, yoksa hem uzak hem yakını mı net görmek istediğine göre uzman hekim tarafından belirlenir.

Göz sağlığı ihmale gelmeyecek kadar değerlidir. Erken teşhis ve doğru müdahale, kataraktın neden olduğu görme kısıtlılıklarını ortadan kaldırarak hayatın renklerini yeniden net bir şekilde görmenizi sağlar. Eğer görüşünüzde bir sis bulutu hissediyorsanız, katarakt tedavisi ve güncel yöntemler hakkında bilgi almak üzere bir göz hastalıkları uzmanına muayene olmanız en doğru adım olacaktır.

