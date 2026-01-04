Kar bitti, araba bulma mesaisi başladı

Türkiye'nin dört bir yanı kara gömüldü.

Bitlis'te kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı Hizan ilçesinde, park halindeki araçlar da tamamen karla kaplandı.

ARABALARINI BULAMADILAR



Araçlarını bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, küreklerle uzun süre kar temizliği yaparak araçlarını çıkardı.

Büyük kar kütlelerinin arasında kalan araçlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezindeki ana arterler, ara sokaklar ve köy yollarında kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.

KASTAMONU



Kastamonu'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Küre ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken ilçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Adeta kara gömülen ilçede araçlar kayboldu. Vatandaşlar kar altındaki araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadı.