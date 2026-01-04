İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 16:00, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 16:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

