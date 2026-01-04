Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Yılın ilk kabinesi toplanıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük dev doğalgaz anlaşması!

Enerji Bakanı Bayraktar, Azerbaycan ile yapılan 33 milyar m³ doğal gaz anlaşmasını duyurdu. Bakan Bayraktar, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.

Haber Giriş : 04 Ocak 2026 16:11, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 16:44
Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük dev doğalgaz anlaşması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Kanal 7 TV'de Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, iki gün önce Azerbaycan'la toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını belirterek, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Tedarikin 2029'da başlayacağına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Çok yakında imzalar biter, cuma günü nihai müzakereleri sonuçlandırdık. Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek."

Bayraktar, Venezuela'da yaşanan olayların enerji piyasalarına etkisine ilişkin, "Beklentilerimiz, dünya petrol piyasalarına şu anda çok fazla negatif etkisi olmayacağı yönünde. Üretim miktarı bakımından baktığımız zaman, dünyadaki üretimin yüzde 1'inden daha az düzeyde bir üretimi var." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olduğunu aktaran Bayraktar, ülkenin küresel günlük petrol ihtiyacının yüzde 5'ini üretebilecek potansiyele sahip olduğunu da ifade etti.

Somali'de 7 kilometrelik sondaj

Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştireceği sondaj operasyonuna ilişkin ise "Somali'deki sahadan ümitvarız. Yaklaşık su derinliği 3,5 kilometre. Yani, deniz tabanına inmeniz için 3,5 kilometre lazım. Deniz tabanına indikten sonra da bir 3,5 kilometre daha derinlik var. 7 kilometrelik bir sondaj yapacağız." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bu yıl ilk elektriği üretmeyi hedeflediklerini, Sinop ve Trakya santralleri için müzakerelerin sürdüğünü dile getiren Bayraktar, "Oralarda da 2026 karar yılı olabilir, onun için 2026 kritik bir yıl. Buralarda artık hangi teknoloji ve hangi ülkeyle yürüyeceğimizin adının konacağı yıl olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, doğal gazdaki 'kademeli tarife' hazırlığına ilişkin ise "Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, enflasyona göre bir değerlendirme yapıp yıl içerisinde durumu değerlendireceklerini bildirdi.
Hedeflerinin fiyat düzenlemesini yılda bir kere enflasyon nispetinde yapmak olduğunu kaydeden Bayraktar, "Enflasyonu düşünerek dünyadaki gelişmelere göre bir fiyatlama yapacağız." ifadesini kullandı.

