1 ilçede taşımalı eğitime ara

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.



