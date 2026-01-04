Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'

Ankara'nın göbeğinde, Emlak Bankası Blokları'nda 3 aydır yaşanan su sıkıntısı bina sakinlerini çaresiz bıraktı. Yetkililere yapılan başvurular sonuçsuz kalırken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerden ve akrabalarından su taşımak zorunda kalıyor.

'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'

Ankara'da aylardır su sıkıntısı yaşadıklarını belirten bina sakinleri, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki Emlak Bankası Blokları C1 Blok'ta son 3 aydır su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanıyor.

Günlük hayatlarının su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini dile getiren bina sakinleri, duruma tepki göstererek soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Bina sakini Yavuz Selim Öksüz, yaptığı açıklamada, su kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, yetkililerle birçok kez iletişime geçmelerine rağmen sorunlarına muhatap bulamadıklarını söyledi.

Yakınlardaki parkta akmasına rağmen, binalarında su olmadığını belirten Öksüz, "Diğer bloklara veriliyor ama bizim binamıza su çıkmıyor. Son bir haftadır da kıtlıktan çıkmış gibi su yok. Bugüne kadar da hiç kimse bizi dinlemedi. Muhtara gittik, Keçiören ASKİ'ye gittik, Büyükşehir'e dilekçe gönderdik ama ne döndüler baktılar ne de bir işlem yaptılar. 3 gün su akıyor, 5 gün yok. Yaptıkları yerden geri patlıyor." dedi.

Bina sakini Sema Sancak ise sık sık bu sorunla karşılaştıklarını ancak son bir ayda su kesintilerinin arttığını kaydetti.

Sancak, çözüm için kimseye ulaşamadıklarını dile getirerek, şözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şekilde o deponun suyla dolması gerekiyor. Biz kimi aradıysak muhatap bulamadık. Gelenler 'basınç yok' diyerek gittiler. Burada 48 tane daire var. Dairelerde 2'şer kişi otursa 96 kişi eder. Artık duş almak, banyo yapmak çok lüks ihtiyaçlar haline dönüştü. Artık günlük ihtiyaçlarımızı, lavabo ihtiyaçlarımızı giderebilmek için AVM'lerden, bakkallardan, marketlerden, 5 litrelik sular alıyoruz ya da suyu akan tanıdıklarımızdan, akrabalarımızdan su getiriyoruz. Artık 90'lı yıllara geri döndük. Bu hoş bir durum değil. Yıl 2026. İnsanlara bu eziyet biraz çok değil mi? Planlı kesintiler olur, bunu anlayabilirim. 2-3 gündür yapıyor bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi. 'Su hiçbir yerde yoktur, bizde de yoktur' diyebilirim. Ama karşı apartmanda su var, yan apartmanda su var, bizde yok."

"Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz"

Arıza tespit biriminden gelen görevlilerin herhangi bir arıza bulunmadığını, "su ve basınç olmadığını söylediklerini" aktaran Sancak, "Ben bunları duymak istemiyorum. Bu olay sosyal medyaya intikal edene kadar biz insani olarak bütün şikayetlerimizi gerekli mercilere defaten yaptık. Sosyal medyadan bunları duyurmak, birilerini itibarsızlaştırmak peşinde değiliz. Biz, faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz. Başka bir şey değil." diye konuştu.

Bina görevlisi Aşur Saka da "Buraya yaklaşık üç aydır su gelmiyor. Geçen cuma günü yarım depo bir su geldi. O da 15 dakika gitmedi. Biz şehrin göbeğinde perişanlık yaşıyoruz. Artık bir çaresine bakılsın." dedi.

Öte yandan, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri gün boyunca binada inceleme yaptı, tankerle binanın su deposuna takviyede bulundu.


