Yılın ilk EKK toplantısı yarın!
Yılın ilk EKK toplantısı yarın bekleniyor! Lojistik, enerji ve tarımda kritik kararlar masada.
Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 17:05, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 17:06
Yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın 10.00'da yapılacak yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında lojistik altyapı, jeotermal enerji ve tarımsal destekler ele alınacak.
CNBC-e'nin haberine göre, toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.