İki araç kafa kafaya çarpıştı: 12 kişi yaralandı
Diyarbakır-Elazığ yolunda iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 17:13, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 17:15
Diyarbakır'da B.G. idaresindeki hafif ticari araç, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Toprakevler mevkisinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.
12 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen İ.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.