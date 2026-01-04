Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Banyoda elektrikli soba faciası! Genç öğrenci hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, banyoda üşümemek için elektrikli soba kullanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Cankurtaran, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 18:26, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 18:28
Banyoda elektrikli soba faciası! Genç öğrenci hayatını kaybetti

Aksaray'da girdiği banyoda üşümemek için elektrikli soba yakan üniversite öğrencisi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda bir evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ısıtması olmayan banyoya elektrikli soba yakıp girdi. Banyo yaptığı esnada sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunmasıyla birlikte elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı. Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


