"Koordinatörlük Toplam Ders Yükü Nasıl Hesaplanır? Koordinatörlük Toplam Ders Yükü Hesaplama Formülü Nedir? Öğrenci Grup Sayıları Hangi Şartlara Göre Nasıl Belirlenir? Planlama, Bakım Ve Onarım Ek Dersleri Kimlere Ne Kadar Verilir? Bir Öğretmene En Fazla Ne Kadar Koordinatörlük Görevi Verilebilir?" sorularına cevap aradığımız "Meslek liselerinde koordinatörlük toplam ders yükü nasıl hesaplanır?" dosyamızın devamı niteliğinde olan bu dosyamızda "Meslek liselerinde öğrenci gurup sayısı oluşmaz ise norm kadro ve koordinatör görevi etkilenir mi? sorusuna cevap arıyoruz.

MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRENCİ GURUP SAYISI OLUŞMAZ İSE NORM KADRO VE KOORDİNATÖR GÖREVİ ETKİLENİR Mİ?

Peki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi, 1. fıkrası, ( ç ) bendinde yer alan grup oluşturabilmek için en az öğrenci sayısı 9. sınıflarda 10 öğrenci, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise 8 öğrenci olduğuna göre bu sınıflarda grup oluşturmak için gereken en az öğrenci sayıları yoksa/aşağıya düşerse grup oluşturulamaz mı?

Bu hususla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 04.06.2025 tarih ve 133671349 sayılı işletmelerde meslek eğitimi gören 12'nci sınıf öğrenci sayısının grup oluşturmaya esas sayıda olmaması sebebiyle, işletmelerde meslek eğitimi ders görevine esas olacak azami haftalık ders yükünün belirlenmesi ile ilgili görüş yazısı yayımlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş Valiliğine vermiş olduğu bu görüş yazısında, "Yönetmeliğin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan grup oluşturmaya esas sayının altında olması halinde, işletmelerde meslek eğitimi ders görevine esas olacak azami haftalık ders yükü belirlenirken yalnızca ilgili alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamının dikkate alınması hususunda;" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "grup sayısı oluşmuyor ise grup sayısı 1 kabul edilir" diye cevaplaması gerekirken hayatın olağan akışına aykırı olarak grup sayısının sıfır kabul edilerek sadece planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamının dikkate alınması hususunda görüş beyan etmiştir.

Halbuki bu öğrencileri sayınız grup sayısının altına düştü diyerek eğitim öğretim hakkını engelleyemeyeceğinizden, 8 öğrenci ile ders işlemin yada 7 öğrenci ile ders işleminin bir farkı olmadığından öğrenciler sayısı grup sayısının altına düşse bile hayatın olağan akışında Valilik onayı alınarak eğitim öğretime devam edilen tüm durumlarda gurup sayısının 1 olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu yazıdan haberdar olan diğer iller; grup sayısını 1 kabul ederek eğitim öğretime devam eden ve koordinatörlük görevi verilen öğretmenlerden geriye dönük koordinatörlük ücretlerini iade etmeleri istemiştir.

10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıfları baz alırsak aynı alanda farklı dallarda nakil giden veya okulu terk eden öğrenciler nedeniyle 8'in altında öğrenci var ise bu dalları birleştiremediğinizden öğrenci sayısı 8'in altına düşen her bir daldaki öğrencilerin 1 grup sayılması gerekmektedir.

Bu konu 2015 yıllarında yine gündeme gelmiş;

Türk Eğitim Sen tarafından Bakanlığa sorulan sorulara; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 31/03/2015 tarih ve 3461679 sayılı yazılarıyla "öğrenci eksilse bile aynı dal veya alanda eğitim devam edileceği" şeklinde cevap vermiştir.

/common/news/documents/1156303/31032015-03461679.pdf

Yine Okulun/kurumun eğitim-öğretime başladığı Eylül ayından Haziran ayı sonuna kadar her hangi bir nedenle oluşturulan grup sayılarında öğrenci eksilirse eğitim pedagojisi grupların farklı öğretmenlerce farklı konularda dönem sonunda karşılıklı yer değiştirerek eğitim görüyor olması vb durumlarında dikkate alınarak grupların eksik öğrenci ile aynı şekilde eğitime devam edip edemeyecekleri hakkında görüş soran Türk Eğitim Sen Genel Merkezine cevaben Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 11/05/2015 tarih ve 4896023 sayılı yazılarıyla "grup sayısı sonradan değişirse "Mevcut öğrencilerle eğitim ve öğretimlerini aynı okul/alan/dalda tamamlamaları mümkündür." diyerek cevap vermiştir.

Ayrıca Bakanlıkça yayınlanan "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR" dokümanında;

"Soru 24- Ders yılı başında oluşan gruplardaki öğrenci sayısının azalması halinde nasıl bir yol izlenecektir?"

"Ders yılı başında oluşturulan gruplardaki öğrenci sayısında daha sonra azalma olması halinde mevcut gruplarla eğitim ve öğretime devam edilecektir. Durum ikinci dönem başında öğrenci sayısı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir." şeklinde cevaplandırılmıştır.

Ayrıca işletmede meslek eğitimine giden öğrenciler de grup sayısı aranmadığı gibi bu öğrencilerin işletme yerine atölyede derse alınması durumunda hem şeflikler hem de 24 saat ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla sonradan öğrenci grup sayılarını belirleyen sayılarda eksilme olsa dahi Haziran sonuna kadar gruplar aynı şekilde devam edecek ve bundan dolayı da yukarıda yer verdiğimiz koordinatörlük hesabındaki grup sayısı asgari 1 olarak kabul edilecektir.

Eğer bu yönde bir işlem tesis edilmez ise;

Alanda Atölye ve laboratuvar şefi yok ise ücret alınamayacağı için öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Belirlenen koordinatörlük ücreti 7 farklı iş yerine yeterli olmadığından kimse görev almayacağından;

-İşletmelerin uygunluğunu kim onaylayacaktır?

-İşletmeleri kim belirleyecektir?

-Öğrenci kontrolünü kim yapacaktır?

-Öğrenci devamsızlık kontrolünü kim yapacaktır?

-İş güvenliği kontrolünü kim yapacaktır?

En önemlisi ise norm hesaplaması yapılırken de grup oluşmadığı için normu olumsuz etkileyecektir.

Dolayısıyla öğrenci sayısının 8'in altına düşmesi nedeniyle grup sayısı oluşmuyor ise valilik onayı alınarak grup sayısının 1 olarak kabul edilmesi konusunda valiliklere görüş verilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR