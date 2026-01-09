MESEM'ler AHİLİK Kurumuna Dönüştürülmeli mi?

Mesleki Eğitim Merkezleri kısaltılmış adıyla MESEM'ler; Öğrencilerimizin haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim aldığı okullarımızdır.

MESEM'ler Genel ortaöğretim kurumlarının amaçlarının yanı sıra ülkemizdeki ara eleman açığını kapatmak ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi, uygulanan programlarla girişimcilik, meslek ahlakı, ahilik bilinci ve özgüveni yüksek, kendini doğru ifade edebilen, sosyal, estetik algısı gelişmiş, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazanmış, istihdama hazır, önceki öğrenmelerini ve denkliği tanınmış mesleki eğitime ilişkin tüm belgeleriyle hayata, istihdama ve yükseköğretime hazır bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Her ne kadar öğrencilerin bir gün okulda eğitim alması planlansa da MESEM öğrencilerinin hazır bulunuşluk seviyesi ve pedagojik açıdan bu okulda verilen bir günlük eğitimin başarılı olduğu söylenemez.

Ayrıca MESEM'ler de önceden çok basit düzeyde işlenilen müfredat yerine Meslek Liseleri müfredatının uygulanarak mezuniyet açısından MESEM'lerin Meslek Liseleriyle eşitlenmesi uygulaması da yanlış bir uygulamadır.

Yine yukarıda zikrettiğimiz gibi MESEM öğrencilerinin hazır bulunuşluk seviyeleri ve pedagojik açıdan Meslek Liseleri müfredatının uygulanması imkansızdır.

Ancak MESEM mezunlarının belli bir iş tecrübesinden sonra Meslek Liseleri mezunlarıyla eşitlenmesi uygulamasına geçilebilinir.

Peki MESEM'ler nasıl bir yapıya kavuşturulmalıdır?

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenme modeli olan Ahilik kültürü kurumsallaştırılmalıdır.

Bu kurumda MESEM'ler olmalıdır.

Kalifiye teknik ara eleman yetiştirmek üzere çıktımız eğitim öğretim yolunda iş ahlakı ve disiplini konularında öğrencilerimize gerekli tavır ve davranışları aşılama gayretimiz "İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim" sözünden ve "Eşine, işine, aşına özen göster. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma." sözünden hareketle öğrencilerimize genel olarak "ara elaman" değil "aranılan elaman" olması gerektiği, "herhangi bir vidayı sıkmanın ustalık değil, hangi vidayı sıkacağını bilmenin ustalık olduğunu" vurgulamak için MESEM'in bulunduğu yerleşim yerindeki MESEM'ler, Ahilik Kurumuna dönüştürülerek, işletmeleri, öğrencilerin; işyerinde eğitim öğretim görmesi, İş Ahlakı ve Ahilik Kültürü yönünden denetlemesi uygulamasına geçilmeli, MESEM'ler, işletmeler, veliler ve öğrenciler bir aile olmalıdır.

Öğrencilerin eğitimin tamamı işletmelerde yapılmalı. Öğrencilerimiz 6 gün işletmeye gitmelidir. Öğrencilerimizin girişimcilik bilinciyle zamanı geldiğinde şartlar oluştuğunda kendi işini kurabilmesi için cesaretli olması gerektiği vurgulamak ve alanda eksikliği hissedilen uzmanlık gereken konularda ilerlemesi ve gelişilmesi gerektiği hususunda MESEM'lerde hem öğrencilere hem de ustalara kariyer günleri ve eksik hissedilen konularda, iş güvenliği konularında, girişimcilik örnekleri ve alandaki yeni gelişmeler ve yeni cihazlar hususunda eğitimler ve seminerler düzenlenmelidir.

Bu seminer ve eğitimler eğitimin ve seminerin konusuna uygun işletmelerde gruplar halinde yapılabilmelidir. Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı teknik gezilerle yeni girişimcilik örnekleri ve yeni uygulamalar, yeni cihazlar yerinde görülerek yaygınlaştırmalıdır.

Yılın, ayın işletmesi ve ustası, öğrencisi seçilebilmeli, ahlaklı, düzenli, güvenilir, iş güvenliği konusunda hassas olan işletmeler ödüllendirilmelidir. MESEM'ler tam anlamıyla bir Ahilik Kurumu haline getirilmelidir.

Ahilik kültürünü benimseyen girişimlerde iş fikrinin doğuşundan işletmenin faaliyete geçmesine kadar var olan İş Kurma Düşüncesi, Ön Araştırmalar ve Değerlendirme ve fizibilite süreçleri derslerde öğrencilere anlatılarak, Ahilik kültürümüz benimsetilmelidir.

Ahilik kültüründe olan uygulamalar örneğine pabucu dama atılma uygulaması çağımıza uygun hale getirilerek ve MESEM'ler yetkili kılınarak işletmelere bir disiplin getirilmelidir.

Ahmet KANDEMİR