Veli talebi ile 1. ve 5. sınıflarda öğrenci sınıf değişikliği yapılabilir mi?

Bilindiği üzere 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokul 1. sınıflarda şubelerin ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul 5. sınıflarda ise şubelerin e-Okul üzerinden otomatik olarak belirlenmesi uygulamasına geçilmiştir.

Bu işler için ise Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri İle Sınıf Öğretmenlerinin Ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin E-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönergesi yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönergenin "Kura işlemi sonrasında yapılacaklar" başlıklı 9. maddesi 1. fıkrası ( a ) bendinde, "(1) Yönetmelik kapsamında şube değişikliği talebinde bulunan velilerin talepleri e-Okul üzerinden aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

a)Velinin şube değişikliği talebi halinde yapılacaklar

1) Veli geçerli bir gerekçe ile şube değişikliği için yazılı talepte bulunabilir.

2) Okul müdürlüklerince, öğrenci ve velilerine eğitim ve öğretim yılı içerisinde sadece 1 (bir) defaya mahsus şube değiştirme haklarının bulunduğu, şube değişikliği yapılan öğrencilerin önceki şubelerine tekrar dönemeyeceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır.

3) Okul müdürlüklerince, şube değiştirme talebi bulunan velilerin yazılı talepleri rehberlik servislerine yönlendirilecektir.

4) Rehberlik servisince yapılan değerlendirme sonucunda, şube değişikliği talebi uygun görülenler hakkında hazırlanan gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri, dilekçe alındıktan sonraki en geç 5 (beş) iş gününü takip eden ilk perşembe günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

5) Okul müdürlüklerince her hafta cuma günü mesai bitimine kadar "Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme" ekranı üzerindeki sınıf/şube listesinde işlem yapılacak öğrenci seçilerek "Şube Değişikliği Onaylanan Öğrencinin Yeni Şubesini Belirle" butonu kullanılmak suretiyle e-Okul tarafından otomatik olarak yeni şubeye aktarılacaktır.

6) Okulda rehberlik servisinin bulunmaması durumunda rehberlik servisinin yapması gereken iş ve işlemler rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

7) Öğrenci velilerinden yazılı olarak gelen şube değişikliği talep dilekçesi, rehberlik servislerinin gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri ve benzeri tüm evraklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizlilik esaslarına riayet edilerek en az 4 (dört) yıl boyunca okul müdürlüklerince saklı tutulacaktır" hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre Velinin geçerli bir talebi ve rehberlik servisinin değerlendirme raporu doğrultusunda 1. ve 5. sınıflarda öğrenci sınıf değişikliği yapılabilecektir.

Yine 2025-2026 Eğitim Ve Öğretim Yılı İlkokullarda Öğrencilerin Şubeleri İle Sınıf Öğretmenlerinin Ve Ortaokullarda Öğrencilerin Şubelerinin E-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin İl-İlçe Milli Eğitim Ve Okul Müdürlükleri Bilgilendirme Rehberinin "REHBERLİK SERVİSİNCE ONAYLANAN ÖĞRENCİ ŞUBE DEĞİŞTİRME İŞLEMLER" başlıklı bölümünde konu detaylı şekilde açıklanmıştır.

İşte o bölüm;

REHBERLİK SERVİSİNCE ONAYLANAN ÖĞRENCİ ŞUBE DEĞİŞTİRME İŞLEMLER

e-Okul / İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme İşlemleri ekranından, okul müdürlüklerince aşağıdaki hususlara dikkat edilerek iş ve işlemler yürütülür.

Okul müdürlüklerine şube değişikliklerine ilişkin yapılan yazılı başvuruların öncelikle;

-Rehberlik servisince uygun görülen diğer kapsamlar,

-İkili eğitim yapan okullarda "Sabah-Öğle" şubeleri arasında değişim,

-MEBBİS-Ram Modülündeki özel eğitim durum değişimi,

-Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli ile Normal 5. Sınıf şubeleri arasında değişim,

-Aynı sınıftaki kardeşlerin farklı şubelere değişimi,

-Kardeşinin bulunduğu şubeye geçiş değişimi,

çerçevesinde olup olmadığı kontrol edildikten sonra;

a) Okul müdürlüklerince, öğrenci ve velilerine eğitim ve öğretim yılı içerisinde sadece 1 (bir) defaya mahsus şube değiştirme haklarının bulunduğu, şube değişikliği yapılan öğrencilerin önceki şubelerine tekrar dönemeyeceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır.

b) Okul müdürlüklerince, şube değiştirme talebi bulunan velilerin yazılı talepleri rehberlik servislerine yönlendirilecektir.

c) Rehberlik servisince yapılan değerlendirme sonucunda, şube değişikliği talebi uygun görülenler hakkında hazırlanan gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri, dilekçe alındıktan sonraki en geç 5 (beş) iş gününü takip eden ilk perşembe günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

d) Okul müdürlüklerince her hafta cuma günü mesai bitimine kadar "Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme" ekranı üzerindeki sınıf/şube listesinde işlem yapılacak öğrenci seçilerek "Şube Değişikliği Onaylanan Öğrencinin Yeni Şubesini Belirle" butonu kullanılmak suretiyle e-Okul tarafından otomatik olarak yeni şubeye aktarılacaktır.

e) Okulda rehberlik servisinin bulunmaması durumunda rehberlik servisinin yapması gereken iş ve işlemler rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

f) Öğrenci velilerinden yazılı olarak gelen şube değişikliği talep dilekçesi, rehberlik servislerinin gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri ve benzeri tüm evraklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizlilik esaslarına riayet edilerek en az 4 (dört) yıl boyunca okul müdürlüklerince saklı tutulacaktır.

Ahmet KANDEMİR