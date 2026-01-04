Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Selman'ın telefon görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Gazze, Yemen ve Somali'deki gelişmeler masaya yatırıldı.

Haber Giriş : 04 Ocak 2026 21:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.


