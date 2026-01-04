Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı

Ankara'da Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulda bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Yapılan incelemelerde öğretmen ile öğrencinin sınıfta baş başa kalmadığı tespit edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Ayrıca çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği beyanlarda da annenin iddia ettiği şekilde öğretmenin böyle bir eylemde bulunmadığı ortaya konuldu.

Tanık ifadelerinin de bu durumu doğruladığı öğrenildi.

Öte yandan, Polatlı'daki öğretmenleri ve eğitim kurumlarını zan altında bırakan iddialarla ilgili olarak hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.



