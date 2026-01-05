5 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ve TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde düzenlenecek değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıllık devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e çalışma ziyaretinde bulunacak.
(Lizbon)
2- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bogota/Washington/Ankara)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Gaziantep/20.30)
2- Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
(Adana/18.15)