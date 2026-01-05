Eskişehir'de otomobil yayalara çarptı: 3 ölü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 07:24, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 07:25
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı'ya çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından aracın terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.