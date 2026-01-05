Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonda 51 silah ile 41 şarjör ele geçirildi
Şanlıurfa'da Suriye'den yurda giren bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.
Şanlıurfa'da Akçakale Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda detaylı arama yapıldı.
ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU
Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.