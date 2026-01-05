İBB, ihaleye çıkıyor: 250 uygulama bazlı taksi plakası 29 yıllığına verilecek

Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İBB, ihaleye çıkıyor: 250 uygulama bazlı taksi plakası 29 yıllığına verilecek

İBB, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkını ihale yoluyla verecek. Her bir taksi plakası için 29 yıl süreyle ruhsat düzenlenecek ve plakalar ayrı ayrı gerçek kişilere tahsis edilecek.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 07:59, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 07:59
Yazdır
İBB, ihaleye çıkıyor: 250 uygulama bazlı taksi plakası 29 yıllığına verilecek

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Her bir plaka için muhammen bedel 5 milyon 100 bin TL artı KDV olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı 153 bin 150 TL olacak

Başvurular 19 Ocak'a bitiyor

Başvurular, 19 Ocak 2026 tarihine kadar saat 12.00'ye dek kapalı zarf içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne teslim edilecek.

İhale şartları neler?

İhale, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'de Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, encümen huzurunda yapılacak. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir adet taksi plakası alma hakkına sahip olacak.

Başvuru yapacak adaylardan sürücü belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, şoförlük şartlarını taşıdığına dair taahhütname ve geçici teminat belgesi gibi evrakların eksiksiz olarak sunulması istenecek. İhale şartnamesinin, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL bedel karşılığında temin edilebileceği ya da ücretsiz olarak incelenebileceği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber