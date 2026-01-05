Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'la pazartesi günü bir görüşme yapacağını ifade etmişti.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyriyle ilgili 2026 öngörülerinin sorulması üzerine şunları söylemişti:

"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile gerekse bu konuda Trump ile Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump ile de yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere; bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra uluslararası diplomaside atılabilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.