Feribotla seyahat edecekler dikkat: 5 Ocak iptal edilen seferler

Kuzey Ege'de etkisini artıran fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak tarihinde Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinin bazıları güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Denizde oluşan dalga yüksekliği ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alınan kararın, yolcu ve mürettebat güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi.

İşte 5 Ocak Pazartesi iptal edilen feribot seferleri:

İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ AŞ, 5 Ocak tarihine ilişkin iptal edilen feribot seferlerini kamuoyuyla paylaştı:

Geyikli - Bozcaada hattı

-Geyikli'den: 08.00, 11.00

-Bozcaada'dan: 07.00, 10.00

Kabatepe - Gökçeada hattı

-Kabatepe'den: 09.00

-Gökçeada'dan: 07.00