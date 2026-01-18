Memurların Hafta Tatili- Çalışma Saatleri Değiştirilebilir Mi?

657 sayılı Kanunun 2, 99, 100, 101 ve 175'inci maddelerine göre;

Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Bu maddeler birlikte analiz edildiğinde; memurların genel tatil günleri olan Cumartesi ve Pazar günlerinin idari kararla değiştirilmesi, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi gereken 24 saat hizmetlerden olmadığı sürece bu birimlerde görev yapan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin kurumlarca belirlenmesi mümkün değildir. Bu konuda, Çevre Bakanlığı'nın görüşü de (T:12.09.2025 - S: 13520217) aynı doğrultudadır.