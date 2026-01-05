Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Aralık Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89 yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 10:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,89 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi aralık ayında TÜFE'nin yüzde 0,96 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Enflasyon, kasım ayında piyasa beklentilerinin altında gelerek yüzde 0,87 oranında artış gerçekleştirmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak hesaplanmıştı. Böylelikle tüketici fiyat endeksi, aylık bazda Mayıs 2023'ten bu yana en düşük artışı sağlamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 31,66

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

