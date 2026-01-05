Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Selçuk Bayraktar'dan Venezuela çıkışı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uluslararası sistemde adaletsizlik ve hukuksuzluğun yeni normal haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin ancak yerli ve milli teknolojiyle güçlü bir duruş sergileyebileceğini vurguladı.

Kaynak : Karar
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 09:35, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 09:50
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu:

"Son dönemde uluslararası arenada yaşanan gelişmeler gösteriyor ki yeni dünya düzeninde adaletsizlik ve hukuksuzluk bir istisna olmaktan çıkıp yeni normale döndü.

Güçlü olanın her istediğini yapabildiği, zayıf olanın ezildiği bir dünyada hiç kimsenin güvende olması mümkün değil.

Gözlerimizin önünde, bir yerde füzelerle şehirler vurulurken, başka bir yerde bir ülkenin lideri operasyonla kaçırılabiliyor.

Yöntemler değişse de sonuç aynı: egemenliğin gaspı, insan hayatının değersizleşmesi ve hukukun yok edilmesi.

Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı; kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir.

Bu yıkıcı kaostan korunmanın yolu; milli birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır. Türkiye olarak evlatlarımızın geleceğini, bu adaletsiz yeni dünya düzeninde ancak güçlü bir duruşla koruyabiliriz.

Güçlü Türkiye ise yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür.

Tüm bu yaşananlar yeniden göstermiştir ki; Milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir.

