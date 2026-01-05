Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başlıyor

Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Haberimiz Olsun" projesiyle öğrenciler tarafından hazırlanan haber bültenleri, 5 Ocak 2026'dan itibaren EBA, EBA YouTube ve TRT EBA ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

05 Ocak 2026
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda yürütülen "Haberimiz Olsun" projesi kapsamında, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri yayın hayatına başlıyor. Proje ile öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilen, bilgiyi sorgulayan, medya okuryazarlığı gelişmiş bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan bültenlerde öğrenciler; haberin çekim, seslendirme, kurgu ve montaj aşamalarında aktif görev alıyor. Böylece öğrencilerin yalnızca akademik değil; aynı zamanda etik değerlere sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş ve topluma katkı sunan bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Proje, ulusal ölçekte bir iletişim ve öğrenme çalışması olarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Prodüksiyon ve yayın sürecinde medya altyapısı güçlü okullarla iş birliği yapılıyor. Pilot uygulama kapsamında İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) projede yer alıyor.

Haber bültenleri; dünya ve ülke gündeminden öne çıkan gelişmeler, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar, projeler ve uygulamalar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında eğitimde yenilikçi adımlar, kültür, sanat ve spor alanındaki faaliyetler ile sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti örneklerinden oluşan beş tematik başlık altında hazırlanacak.

Öğrenciler tarafından hazırlanan "Haberimiz Olsun" bültenleri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla EBA platformu ve EBA YouTube kanalında, saat 11.15'te ise TRT EBA kanalında yayınlanmaya başlayacak. Bültenler, eğitim öğretimin devam ettiği haftalarda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri izlenebilecek.

Haber bültenleri;

EBA Platformu: https://eba.gov.tr/haberimiz-olsun

EBA YouTube: https://www.youtube.com/@EbaGovTr-Eba

TRT EBA: Her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma Saat: 11.15

