Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zammı belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna memur ve memuru emeklisinin zam oranı yüzde 18,69 oranında, SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,27 oranında olacak. Memur emeklisine göre daha düşük oranda zam alacak olan SSK ve Bağkur emeklileri için geçmiş yıllarda olduğu gibi yasal düzenleme yapması bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etmişti. TÜİK bugün 5 Ocak 206 tarihi itibariyle Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı

Ay ay enflasyon oranları şu şekilde oldu:

Temmuz: Yüzde 2,06

Ağustos: Yüzde 2,04

Eylül: Yüzde 3,23

Ekim: Yüzde 2,55

Kasım: Yüzde 0,87

Aralık: Yüzde 0,89

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması sonrasında 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 12,1960 oldu. Yılın ikinci yarısında alınan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının düşülmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu.

1 Ocak 2026'da alınacak yüzde 11'lik zammın enflasyon farkına ilave edilmesiyle birlikte 1 Ocak 2026 tarihindeki toplam memur zam oranı yüzde 18,61 olacaktır.

Memur emeklileri de çalışan memurlar gibi yüzde 18,61 oranında zam alacaktır.

Ancak Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranında zam alacakları için SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacaktır.

Twiter X: edipuzen