2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, 5 Ocak 2026 saat 10.30'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2026-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşımaktadır.

Başvuru ve Sınav Süreci

Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

5-29 Ocak 2026 Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

1 Mart 2026 Başvuru Yöntemleri: ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması

İlgili Diğer Sınavlar ve Katılım Koşulları

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS)'na başvurmaları gerekmektedir. Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'ne, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise yalnızca TYT'ye katılım zorunludur.

Kılavuz ve Başvuru Belgeleri



