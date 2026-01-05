Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet, bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken, "Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı enflasyon oranına yönelik değerlendirmesinde, "Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor" yorumunu yaptı. Yılmaz, NSosyal platformundaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonun beklentiler üzerindeki artışına don ve kuraklık nedeniyle azalan tarımsal üretimin gıda fiyatlarını yukarı çekmesinin neden olduğunu savundu. Yılmaz, "Sınırlı ve geçici şoklara rağmen talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüş 2024 Mayıs ayına göre 44,6 puana ulaşmıştır" ifadesine yer verdi.

Gelecek dönem: Yüzde 20'lerin altına inecek

Temel mal enflasyonu ve hizmet enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden yılmaz, gelecek dönemde geçmiş döneme göre fiyatlama eğilimi yüksek olan eğitim ve kira gibi alanlarda fiyat artış hızının düşeceği yorumunu yaparak, para, maliye ve gelirler politikaları ile yapısal dönüşüm adımlarının kararlılıkla sürdürüleceği; ali disiplinin sürdürüleceği, azalan deprem harcamalarından doğan mali alanının yönetilen/yönlendirilen fiyatların enflasyonla uyumlu belirlenmesi için kullanılacağını belirtti.

Yılmaz, sosyal konut, gıda, lojistik, yenilenebilir enerji alanlarında arzı artırıcı politikalar uygulanacağını, sonuçta 2026'da yüzde 20'lerin altı, 2027'de ise tek haneli enflasyonun hedeflendiğini hatırlattı.

