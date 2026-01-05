Memur-Sen'den Kamuda Huzur İçin Ücret Dengesi Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda yaşanan ücret ve gelir adaletsizliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kamuda huzurun tesisi için ücret dengesi şart" diyerek mevcut tablonun artık teknik bir sorun olmaktan çıktığını ve vicdani bir siteme dönüştüğünü ifade etti.

Kamuda aynı işi yapan, aynı ortamı paylaşan personel arasındaki ücret farklarının giderek büyüdüğüne dikkat çeken Yalçın, sınavla göreve gelen ve uzun yıllar emek veren kamu görevlilerinin emeğinin karşılığını alamadığını vurguladı.

Hakem Kurulu kararlarıyla belirlenen maaş ve ücret artışlarının piyasa gerçeklerinin altında kaldığını belirten Yalçın, bu durumun hem aktif çalışanları hem de emeklileri enflasyon karşısında ciddi bir geçim sıkıntısına sürüklediğini kaydetti. Emekli ikramiyeleri ve emekli aylıklarının da yetersiz kaldığını ifade etti.

Gelir vergisindeki adaletsizliklere de değinen Yalçın, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmadıkça; dolaylı vergi yükü çalışanın omzundan kaldırılmadıkça vergide adalet sağlanamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında çözüm önerilerini de sıralayan Yalçın, kamu personel sisteminde kapsamlı bir reformun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Memur-Sen olarak taleplerini şu başlıklar altında topladı:

Geçmiş kayıpları telafi edecek ve emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam yapılması

Çalışma barışının sağlanması için 2026 yılı içinde kamu personel sisteminde reformun tamamlanması

4688 sayılı Kanun'un süre, yetki ve Hakem Kurulu yapısı açısından evrensel normlara uygun hale getirilmesi

Yalçın, kamu işverenine çağrıda bulunarak bu başlıkların ajandanın en üst sırasına alınması gerektiğini vurguladı. Ekonomik maliyetlerin gerekçe gösterilmemesi gerektiğini ifade eden Yalçın, "Çalışma barışının bozulmasıyla ortaya çıkacak sosyal maliyet, ekonomik maliyetten çok daha ağırdır" dedi.



