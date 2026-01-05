Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonda devam eden düşüş süreci ümit verici. Yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 30,89'a gerileyerek son 49 ayın en düşük seviyesine ulaştı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 12:22, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 12:17
Yazdır
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılı aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bolat, ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat performansı ve imalat PMI verilerindeki olumlu seyirle birlikte enflasyondaki düşüşün de bu süreci taçlandırdığını ifade etti.

"Yıllık enflasyonda 13,49 puanlık düşüş"

Bakan Bolat, Aralık ayı itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 30,89'a gerilediğine dikkati çekti. Bu rakamın son 49 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurgulayan Bolat, şu bilgileri paylaştı:

2024 yıl sonu enflasyonuna göre 13,49 puanlık düşüş gerçekleşti. Ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanması bu olumlu gelişmeleri getirmiştir. Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir. Enflasyondaki gerilemenin; üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir.

Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu Aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Ağustos 2021: 0,38) Yıllık çekirdek enflasyon ise Aralık ayında yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Kasım 2021: 17,62) Gıda fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,99, yıllık enflasyon yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler grubunda aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Nisan 2021: 0,72) Yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Nisan 2022: 42,18) Kira fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Aralık 2021: 1,11) Yıllık enflasyon ise yüzde 61,61 ile son 34 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Şubat 2023: 57,74)

Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümesini sürdürürken bu büyüme istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. Nitekim ihracatımız 2025 yılında yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. Böylece ihracatta net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleşmiştir. Mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatımız da eşlik etmektedir. Nitekim mal ve hizmet ihracatımızın yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İşsizlik oranı ise Kasım ayında yüzde 8,6 gerçekleşmiş ve böylece son 31 aydır tek haneli seviyesini koruyarak yüzde 10'un altında seyretmeye devam etmiştir.

Cari işlemler hesabında sağlamakta olduğumuz kalıcı iyileşmeler ekonomimizin dayanıklılığını artırmakta ve kalıcı fiyat istikrarını desteklemektedir. 2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Ticaret Bakanlığı olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber