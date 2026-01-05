Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı

İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir'de 9 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 13:48, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 13:50
Yazdır
Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 9'uncu seneidevriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ndeki programa geçildi.

Külliyede İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve dayısının konuşmalarının ardından sona erdi. Anma törenine, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Baskil Kaymakamı Muhammet Enes Çıkrık, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, STK temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdırmıştır. Vatan millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür.

Bu ülkenin kahramanları bitmez. Kanlarını ve canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şehadet sayan aziz milletimiz bu topraklar üzerine hain emeller peşinde koşanlara her zaman gereken cevabı vermiş vermeye de devam edecektir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu inançla İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını yazdığı kahramanlık destanıyla engelleyerek tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdıran şehit Fethi Sekin'i şehadetinin 9'uncu yılında şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.

Şehidin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yapılacak olan bombalı araç saldırısını bertaraf ederek büyük bir katliamı önlediğinin altını çizen Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, "Bu saldırıyı gerçekleştirmek isteyen terör örgütleri birinci olarak FETÖ örgütü, ikinci PKK ve onların işbirliği olan DHKPC'ye yatırdılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir şehit yakını olarak böylesi olayların olmayışı ve ülkemizdeki düzenin sağlanması bakımından her birimize düşen görevi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber