Bakan Fidan, Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Haber Giriş : 05 Ocak 2026 14:40
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan yarın Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yer alacak.

Zirvede, Ukrayna'da barışın sağlanması amacıyla yapılan görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durumun ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun oynayacağı rolün ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın söz konusu zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi, 2025'te İstanbul'un taraflar arasında üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin, gelecek dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, Ankara'nın Karadeniz'de istikrarın muhafazasını stratejik öncelik olarak gördüğünü ve bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlattığını ifade etmesi öngörülüyor.

Gönüllüler Koalisyonu

Londra'da 2 Mart 2025'te düzenlenen ve Bakan Fidan'ın Türkiye'yi temsilen katıldığı Ukrayna Konulu Liderler Zirvesi'yle hayata geçirilen Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde 2025 yılı içerisinde çok sayıda toplantı gerçekleştirildi.

15 Mart ve 25 Kasım 2025'te çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler zirvelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan iştirak ederek hitapta bulundu.

13 Ağustos, 17 Ağustos, 19 Ağustos, 4 Eylül, 24 Ekim ve 11 Aralık 2025'te çevrim içi gerçekleştirilen zirvelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılım sağladı.

10 Mayıs 2025'teki zirvede ise, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil etti.

