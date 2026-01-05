Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı
Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 15:42, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 16:24
Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün "uyuşturucu soruşturması" kapsamında bu sabah gözaltına alındı.
Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.
Bu sabah yapılan operasyonla Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör'ün de gözaltına alındığı belirtilmişti.