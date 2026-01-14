Büro personeli alımında 'erkek' olma şartı aranır mı?

Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Büro personeli alımında 'erkek' olma şartı aranır mı?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından büro personeli alımında yer alan erkek cinsiyet şartına yönelik tavsiye kararı verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 14:00, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 11:16
Yazdır
Büro personeli alımında 'erkek' olma şartı aranır mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli büro personeli alımında erkek şartına yer verilerek kadın adaylarının başvurmasının engellendiğine yönelik olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından konuya dair yapılan savunmada özetle; üniversitelerinde satın alma süreçlerinin merkezileştirildiği, ilgili ilana dayalı kadroda çalışan kadın personelin İdarelerine ilettiği sözlü şikayetlerin görevin uygulamadaki sertliğini ancak bir erkeğin kaldırabileceği değerlendirmesine sebebiyet verdiğini, daha önceki büro personeli alımlarında kadın adayların erkek adaylara göre daha yüksek puanda olmaları nedeniyle büro personeli olarak kadın memurların sayısının erkek personel sayısından fazla olmasının, yapılacak işin niteliği gereği kadın memurlara kısmen uygun olmaması, personel planlaması olarak bu alana kaydırılacak eleman yetersizliği, kanun ve yönetmeliklerde bu görevi yapmaya yönelik tanımlama eksikliği nedeniyle Kurumlarınca yapılan görev tanımlamalarına personel tarafından getirilen sözlü itirazların yoğunluğu karşısında kamu hizmetinin kamu yararı lehine yürütülmesi için ilanın kamu yararı hususu gözetilerek bu şekilde çıkılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

Ombudsman tarafından yapılan değerlendirmede ise; somut olaydaki "mal ve malzeme alımına dair piyasa fiyat tespit araştırması, satın alma ve sonrası kabul işlemlerinin yürütülmesine yönelik" işlemleri yürütecek büro personeli alımındaki aranan "cinsiyeti erkek olmak" koşulunun görevin gerektirdiği niteliklere uygun olmadığı, daha önce bu görevi ifa eden kadın çalışanların şikayette bulunmasının yeni alımlarda erkek olma koşulu aranmasını gerektirmediği ifade edilerek, büro personeli alım ilanındaki "cinsiyeti erkek olmak" koşulunun yapılan işin niteliklerini gerektirmediğinden "kanun önünde eşitlik ilkesine" ve "kamu hizmetine girme hakkına" aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber