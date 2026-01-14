Büro personeli alımında 'erkek' olma şartı aranır mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli büro personeli alımında erkek şartına yer verilerek kadın adaylarının başvurmasının engellendiğine yönelik olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulmuştur.



Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından konuya dair yapılan savunmada özetle; üniversitelerinde satın alma süreçlerinin merkezileştirildiği, ilgili ilana dayalı kadroda çalışan kadın personelin İdarelerine ilettiği sözlü şikayetlerin görevin uygulamadaki sertliğini ancak bir erkeğin kaldırabileceği değerlendirmesine sebebiyet verdiğini, daha önceki büro personeli alımlarında kadın adayların erkek adaylara göre daha yüksek puanda olmaları nedeniyle büro personeli olarak kadın memurların sayısının erkek personel sayısından fazla olmasının, yapılacak işin niteliği gereği kadın memurlara kısmen uygun olmaması, personel planlaması olarak bu alana kaydırılacak eleman yetersizliği, kanun ve yönetmeliklerde bu görevi yapmaya yönelik tanımlama eksikliği nedeniyle Kurumlarınca yapılan görev tanımlamalarına personel tarafından getirilen sözlü itirazların yoğunluğu karşısında kamu hizmetinin kamu yararı lehine yürütülmesi için ilanın kamu yararı hususu gözetilerek bu şekilde çıkılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.



Ombudsman tarafından yapılan değerlendirmede ise; somut olaydaki "mal ve malzeme alımına dair piyasa fiyat tespit araştırması, satın alma ve sonrası kabul işlemlerinin yürütülmesine yönelik" işlemleri yürütecek büro personeli alımındaki aranan "cinsiyeti erkek olmak" koşulunun görevin gerektirdiği niteliklere uygun olmadığı, daha önce bu görevi ifa eden kadın çalışanların şikayette bulunmasının yeni alımlarda erkek olma koşulu aranmasını gerektirmediği ifade edilerek, büro personeli alım ilanındaki "cinsiyeti erkek olmak" koşulunun yapılan işin niteliklerini gerektirmediğinden "kanun önünde eşitlik ilkesine" ve "kamu hizmetine girme hakkına" aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.

