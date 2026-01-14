Büro personeli alımında 'erkek' olma şartı aranır mı?
Kamu Denetçiliği Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından büro personeli alımında yer alan erkek cinsiyet şartına yönelik tavsiye kararı verdi!
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli büro personeli
alımında erkek şartına yer verilerek kadın adaylarının başvurmasının engellendiğine
yönelik olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulmuştur.
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından konuya dair yapılan savunmada özetle;
üniversitelerinde satın alma süreçlerinin merkezileştirildiği, ilgili ilana
dayalı kadroda çalışan kadın personelin İdarelerine ilettiği sözlü şikayetlerin
görevin uygulamadaki sertliğini ancak bir erkeğin kaldırabileceği değerlendirmesine
sebebiyet verdiğini, daha önceki büro personeli alımlarında kadın adayların
erkek adaylara göre daha yüksek puanda olmaları nedeniyle büro personeli olarak
kadın memurların sayısının erkek personel sayısından fazla olmasının, yapılacak
işin niteliği gereği kadın memurlara kısmen uygun olmaması, personel planlaması
olarak bu alana kaydırılacak eleman yetersizliği, kanun ve yönetmeliklerde bu
görevi yapmaya yönelik tanımlama eksikliği nedeniyle Kurumlarınca yapılan görev
tanımlamalarına personel tarafından getirilen sözlü itirazların yoğunluğu karşısında
kamu hizmetinin kamu yararı lehine yürütülmesi için ilanın kamu yararı hususu
gözetilerek bu şekilde çıkılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.
Ombudsman tarafından yapılan değerlendirmede ise; somut olaydaki "mal
ve malzeme alımına dair piyasa fiyat tespit araştırması, satın alma ve sonrası
kabul işlemlerinin yürütülmesine yönelik" işlemleri yürütecek büro personeli
alımındaki aranan "cinsiyeti erkek olmak" koşulunun
görevin gerektirdiği niteliklere uygun olmadığı, daha önce bu görevi ifa eden
kadın çalışanların şikayette bulunmasının yeni alımlarda erkek olma koşulu aranmasını
gerektirmediği ifade edilerek, büro personeli alım ilanındaki "cinsiyeti
erkek olmak" koşulunun yapılan işin niteliklerini gerektirmediğinden
"kanun önünde eşitlik ilkesine" ve "kamu hizmetine girme
hakkına" aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.