Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına yüzde 33 zam
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Erzan'ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 16:50, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 16:52
Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında gerekçeli karar açıklandı.

Fonun Fatih Terim adına olduğunu ve Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği belirtildi

Açıklanan gerekçeli kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara genel olarak banka nezdinde getirisi çok yüksek olan fon bulunduğunu ve bu fona herkesin alınmadığını söylediği, söz konusu fonun Fatih Terim adına olduğunu, fonun başında o dönemde bankada genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan, sonrasındaysa 'sanık' olarak yargılanan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu, fonun kapalı bir fon olduğunu ve Fatih Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği aktarıldı.

Mağdurların iradelerini sakatladığı kaydedildi

Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi. Erzan'ın katılanlardan ilk başta almış olduğu paranın getirisi diyerek fazlası ile iade yaptığı, bu şekilde katılanların güvenini pekiştirdiği, tekrar kazanacakları vaadiyle vermiş olduğu paranın bazılarından bir kısmını, bazılarından tamamını, bazılarından da daha da fazlasını alarak sonunda sistem içerisinde ödeme yapamadığından olayın ortaya çıktığı kaydedildi.

Bankanın herhangi bir maddi varlığının kullanılmadığı ifade edildi

Seçil Erzan'ın bankanın bir faaliyeti kapsamında bankayı temsilen hareket etmediğinin ve suçun işlenmesi sırasında bankanın herhangi bir maddi varlığının kullanılmadığının belirtildiği gerekçeli kararda, Erzan'ın sırf banka müdürü olması, mağdurlardan elden alınan paranın banka veya kredi kurumunun dolandırıcılık suçunda araç olarak kullanıldığının kabulü için yeterli olmadığı, bu sebeple Erzan'ın eylemlerinin 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle' nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağı aktarıldı.

Bankacılık zimmeti yönünden bankacılık sistemine girmiş bir paranın da bulunmadığı belirtildi

Gerekçeli kararda ayrıca, bankacılık zimmeti suçundan sanık hakkında kesin karar bulunduğundan bu suçtan yargılama yapılması usulen mümkün olmadığı, bankacılık zimmeti yönünden bankacılık sistemine girmiş bir paranın da bulunmadığı, zimmet suçunun söz konusu olabilmesi için, failin zimmetine geçirdiği para ve diğer varlıkların bankaya ait olması gerektiği ve üçüncü kişilere ait malların zimmete geçirilmesinin ancak hırsızlık, dolandırıcılık gibi başka suçlara vücut verebildiği, dolayısıyla Erzan'ın, mağdurların hulus ve saffetinden yararlanarak, imzalarını da almak suretiyle bordrodaki miktarlardan noksan ödeme yapmasının zimmet değil, zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ifade edildi.

