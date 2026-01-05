Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına yüzde 33 zam
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatı için 40 "İçişleri Uzman Yardımcısı" ve taşra teşkilatı için 80 "İl Planlama Uzman Yardımcısı" olmak üzere toplam 120 personel alacağını duyurdu. 5-9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda KPSS'den en az 70 puan alma ve 35 yaşını doldurmama şartı aranıyor. Farklı disiplinlerden mezuniyetlerin kabul edileceği alımlarda sözlü sınavlar Şubat ayı içerisinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 18:47, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 18:56
İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü) sınavıyla 40 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, alım yapılacak kadroların dağılımı; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için 15, hukuk fakültesi mezunları için 10, yazılım mühendisliği için 8, iletişim fakültesi için 5, sosyoloji bölümü için 1 ve psikoloji bölümü için 1 kişi olarak belirlendi.

KPSS'den en az 70 ve üzeri puan şartı aranıyor

Sözlü sınava başvuracak adaylarda, 2024 ve 2025 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlıkça istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde puan almış olma şartı aranacak.

Adaylar, KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre söz konusu ilan edilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilecek.

Başvuru yapacak adayların, ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak

Başvurular, 5-9 Ocak tarihleri arasında, "www.icisleri.gov.tr" internet adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan ve sıralamaya giren adaylar için giriş (sözlü) sınavı, 2-6 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Sınav ve başvuru şartlarıyla ilgili diğer detaylar, Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda yer alıyor.

Taşra teşkilatına 80 il planlama uzman yardımcısı alınacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 80 il planlama uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav için başvurular, 5-9 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın "www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek

Personel alımı için sözlü sınav, 9-18 Şubat arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Ayrıca adayların, 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) talep edilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.

Alımlar, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile iletişim fakültesi mezunlarına yönelik yapılacak.

Detaylara, Bakanlığın internet sitesindeki duyuru kısmından ulaşılabiliyor.

