Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına yüzde 33 zam
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Özel okul zam oranları belli oldu

TÜİK'in 2025 yılı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için özel okul zam oranları yasal formül üzerinden hesaplandı. Yeni hesaplamaya göre; 1, 5 ve 9. sınıfa başlayacak yeni kayıtlarda zam tavanı %43,92 olurken, eğitimine aynı okulda devam eden ara sınıf öğrencileri için bu oran %30,74 olarak belirlendi. Yemek, kırtasiye ve servis gibi ek hizmetlerde ise artış oranı %29,28'i geçemeyecek.

05 Ocak 2026 18:11
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından pek çok kalemde artışlar belli olurken özel okul fiyatlarına uygulanacak tavan zam oranı da netleşti.

Aralık ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 olarak açıklanırken yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0,75 artarken; yıllık yüzde 27,67 oldu.

2025 yılına ilişkin TÜFE ve ÜFE rakamlarının açıklanmasıyla özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu.

Yeni kayıtlar için zam oranı ne kadar olacak?

Yasal düzenlemeye göre özel okullarda 1. sınıf, 5. sınıf, 9. sınıf gibi yeni kademe başlangıçlarda ve yeni kayıtlarda zam oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının alınarak 1,5 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor.

Açıklanan güncel verilere göre yapılan hesaplama sonucunda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yeni kademe başlangıçları için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,92 oldu.

Devam eden kayıtlarda ne kadar zam yapılabilecek?

Özel okullarda eğitimine devam eden öğrenciler için tavan zam oranı ise önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünmesi ve 1,05 ile çapılmasıyla bulunuyor.

2025 yılında gerçekleşen verilerin formüle uygulanmasıyla 2026-2027 eğitim yılında özel okullar ücretlerine yüzde 30,74 zam yapabilecekler. Bu oran aynı kurumda eğitimine devam edecek öğrenciler için geçerli olacak zam oranını yansıtıyor.

Yan hizmetler için zam oranı ne?

Özel okullar yalnızca öğrenim ücreti değil; yemek, kahvaltı, pansiyon, kıyafet, kitap-kırtasiye, uluslararası diploma, etüt ve benzeri hizmetler için de ücret belirliyor.

Eğitim dışında kalan hizmetlere yapılacak tavan zam oranı ise önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünmesi ile berlileniyor.

Buna göre 2026-2027 eğitim yılında ek hizmetlere yapılan tavan zam oranı yüzde 29,28 olacak.

