Tebeşiri bıraktı, kepçenin başına geçti: Zana öğretmenden örnek davranış!
Adıyaman'ın Sincik ilçesi İnlice İlkokulu'nda müdür yardımcısı ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zana Çalıkkılıç, okul bahçesini temizlemeye gelen iş makinesi operatörünün yorulduğunu fark edince direksiyonun başına geçti. Geçmişte babasının yanında kazandığı büyük araç kullanma tecrübesini konuşturan fedakar öğretmen, hafta sonu mesaisini kepçe başında geçirerek 102 öğrencisinin Pazartesi günü okula güvenle girebilmesini sağladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 19:34, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 19:34
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sınıf öğretmeni olan Zana Çalıkkılıç, okulun bahçesini
kepçe ile kendi temizledi.
Sincik ilçesi İnlice Belde Belediyesi'ne ait iş makinesi İnlice İlkokulu bahçesini
temizlemek için geldiğinde, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Zana Çalıkkılıç
isimli sınıf öğretmeni, operatörün çok yorulduğunu fark edince direksiyona geçti.
Öğretmenlik görevi öncesinde babasının yanında büyük araç kullanan Zana öğretmen,
102 öğrencisi bulunan 4 derslikten oluşan okulun bahçesindeki karı temizledi.
Hafta sonu okulun bahçesini temizleyen Zana öğretmen, okulu Pazartesi öğrencilere hazır hale getirdi.