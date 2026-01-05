Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına yüzde 33 zam
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz."

