Tıkanan yolda hastasını sırtında taşıdı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden hastasını alan bir vatandaş, trafik nedeniyle tıkanan yolda hastayı sırtında taşıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 20:58, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 21:04
Kent geneli etkili olan kar yağışının ardından şehir içinde ulaşımda aksamalar baş gösterdi. Bir vatandaş, Dicle Üniversitesi'nden aldığı hastasını uzun süre sırtında taşıyarak götürdü. Yol boyunca yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.