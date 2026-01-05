Berlin'de elektrik kesintisi devam ediyor

Berlin'in elektrik tedarik şirketinden yapılan açıklamada, Berlin'in güneybatısında 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından Lichterfelde semtinde 14 bin haneye ve 500'ün üzerinde işletmeye yeniden elektrik sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Zehlendorf, Nikolassee ve Wannsee ilçelerinde 30 binin üzerinde hanede ve 1700'ün üzerinde işletmede kesintinin devam ettiği ve elektrik sağlanamadığı ifade edildi.

Elektrik kesintisinin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, bölgeye 8 Ocak Perşembe gününe kadar yeniden elektrik sağlanmasının beklenildiği vurgulandı.

- Isınma sorunu da yaşanıyor

Noel tatilinin ardından eğitimin yeniden başladığı Berlin'de elektrik kesintisinden etkilenen bölgede, 19 okul ile çok sayıda kreş çarşamba gününe kadar kapalı kalacak.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Berlin'de elektrik kesintisinden etkilenen bölgede ısınma sorunu da yaşanıyor. Isınma sistemleri elektrikle çalıştığı için çok sayıda kişi evlerinde geceyi soğukta geçirmek zorunda kalıyor.

"Büyük çaplı acil durum (Grossschadenlage)" ilan eden Berlin eyalet yönetimi, elektrik kesintisinden etkilenenler için spor salonlarına yataklar yerleştirdi. Birçok kişinin ise otellerde kaldığı bildirildi.

Yetkililer, bölge sakinlerine elektrik kesintisinin giderilmesine kadar yakınlarının yanında kalmaları, bölgede kalanların da cep telefonlarını tasarruflu kullanmalarını istedi.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede bir süpermarket, vatandaşlara sıcak su ve cep telefonlarını şarj etme imkanı sağlıyor.

Sivil Savunma ve Teknik Yardım Teşkilatının (THW), bölgede vatandaşlara hizmet verdiği, polisin de araçlarla devriye gezdiği gözlemlenirken, trafik lambaları da çalışmıyor.

Birçok iş yeri kapalı kalırken, bazı marketler ise jeneratör kullanarak vatandaşlara hizmet veriyor.

- "Sorun gece değil, gündüz. Elektrik olmadan sıcak su yok, yemek yapmak imkansız"

Elektrik kesintisinden etkilenen ve süpermarkete sıcak su almak için giden Herrmann adlı kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın olaya ilişkin iyi şekilde bilgilendirilmemesinden şikayet etti.

"Olağanüstü durum var. Ancak her bireyin nasıl olduğunu konuşmanın kimseye faydası olacağını düşünmüyorum. Etkilenenler için olağanüstü bir durum olduğunu biliyoruz" diyen Herrmann, elektrik kesintisine ilişkin durumu medya üzerinden öğrenmenin daha önemli olacağını vurguladı.

Herrmann, durumun internetten öğrenilmesinin istendiğini ancak elektrik olmadan internete bağlanamadıklarını aktararak, "Bunun için medya, kamu yayıncıları var. Şimdi nereye gitmeliyim. Az sonra belediyeye gideceğim ancak belediyenin gittiğim amaç için açık olup olmadığını bile bilmiyorum." diye konuştu.

Geceyi battaniye altında geçirdiğini anlatan Herrmann, "Sorun gece değil, gündüz. Elektrik olmadan sıcak su yok, yemek yapmak imkansız." dedi.

Herrmann, durumun hızlı şekilde düzelmesini ümit ettiklerini belirterek, "Ancak herkes perşembe günü muhtemelen (durumun düzelmesinin) başarılmayacağı konusunda hemfikir." ifadesini kullandı.

- "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

Meksika Meydanı yakınlarında oturan Kerstin Müller de ilk geceyi evlerinde geçirdiklerini belirterek, "Şu anda ev 14 derece ve eşim evde oturuyor. Oğlumuz 2 yaşında olduğu için ikinci gece arkadaşlarının yanında kaldık." bilgisini paylaştı.

Durumdan yoğun şekilde etkilendiklerini anlatan Müller, "Benim için tamamen travmatik bir durum. Yani burada hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok." sözlerini sarf etti.

Müller, tüm doktorların acil durum jeneratörlerini kullanarak bir şekilde işlerini halletmeye çalıştığını vurgulayarak, bunun için de konut yönetiminin izin vermesi gerektiğini kaydetti.

İnternetin sağlanması için çalışmaların yapıldığını söyleyen Müller, "Ancak bunların hepsi son derece zor ve uzun sürüyor. Bunlar şu anda düşünmediğimiz uzun süreli sonuçlar da doğurabilir." dedi.

Örneğin; doktorların kendisine, evin bir haftadan fazla süreyle sıfırın altında bir sıcaklıkta kalması durumunda boru patlamaları gibi sorunların yaşanabileceğini ve evin bir süreliğine yaşanmaz hale gelebileceğini söylediklerini aktaran Müller, "Bizim için bu tam bir felaket ve bu konuda çok az şey yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kerstin Müller, günlük alışveriş yapmak konusundaki sıkıntıya da işaret ederek, süpermarketlerin ve fırınların kapalı olduğunu belirtti.

Alman hükümetinin konuyla aktif şekilde ilgilenmesini isteyen Müller, "Öncelikle evlerin, muayenehanelerin yağmalanmamasını sağlamak lazım. Evleri daha fazla hasardan ve benzeri şeylerden korumak önemli. Polisin aktif olması ve evleri bir şekilde koruması gerekir." diye konuştu.

Müller, bunların gelecekte ele alınması gereken siyasi meseleler olduğunu belirterek, saldırının bir "terör saldırısı" olarak nitelendirilmesini istedi.

- Saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti

Lichterfelde Elektrik Santrali'ne giden hasar gören elektrik kablolarının onarım çalışmalarına da devam edildi.

Berlin'de elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.