Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu %0,89 olarak açıklamasıyla, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için hak kazandığı zam oranı %12,18 oldu. Bu artışla birlikte mevcut en düşük emekli aylığı alanların geliri 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak kök aylığı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilerin bu artıştan tam olarak yararlanabilmesi ve ödemelerin hesaplara yatırılması için TBMM'de ivedilikle yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 21:40, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 21:51
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıklamasıyla birlikte yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı da yüzde 12.18 olarak hesaplandı.

Bu oran SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılıyor. Ancak kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olan ve aldıkları ücret bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12.18 artırılarak 18 bin 937 liraya çıkacak.

Ancak bu artış doğrudan yansıtılamıyor. Bunun için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.

