En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu %0,89 olarak açıklamasıyla, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için hak kazandığı zam oranı %12,18 oldu. Bu artışla birlikte mevcut en düşük emekli aylığı alanların geliri 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak kök aylığı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilerin bu artıştan tam olarak yararlanabilmesi ve ödemelerin hesaplara yatırılması için TBMM'de ivedilikle yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 21:40, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 21:51
Bu oran SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılıyor. Ancak kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olan ve aldıkları ücret bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12.18 artırılarak 18 bin 937 liraya çıkacak.
Ancak bu artış doğrudan yansıtılamıyor. Bunun için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.